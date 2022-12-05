В Хабаровском крае пытаются защититься от набегов тигров

В селе Бычиха стали пропадать собаки

В селе Бычиха, что недалеко от Хабаровска, все чаще пропадают собаки. Местные жители уверены, что похищает их тигр, следы которого видели в окрестностях населенного пункта. Хищники орудуют и в других районах Хабаровского края.

Анастасия Малагина говорит спокойно, но это только кажется. На самом деле женщина едва сдерживает слезы. Собака была всеобщей любимицей. К тому же в то, что ее чистокровная кавказская овчарка легко даст себя в обиду, хозяйка поверить не могла. И самостоятельно отправилась на поиски.

В том, что запекшаяся кровь принадлежит её питомцу, Анастасия не сомневается. От конуры до леса рукой подать - собака охраняла самый опасный участок. Опасный - потому что из тайги сюда, в село Бычиха, к людям часто выходят амурские тигры. Последний раз на пороге дома хищного гостя видели как раз перед самым исчезновением овчарки.

"Сначала подумал, что собака, потом подложил коробок. Понял, что для собаки сильно большой след. Прямо подошел к моей калитке, развернулся и в обратную сторону ушел", - рассказывает житель села.

Ирина тоже живет у леса. И у нее тоже украли питомца. Дворняга пропала в апреле. Распутывать дело приезжала специальная комиссия. Она и постановила: следы на месте преступления принадлежат амурскому тигру.

"Обследовали близлежащую территорию, нашли следы пребывания тигра. Сказали, что тигр там отлеживался, возможно, даже несколько дней он там охотился. Нашли дерево, где он точил когти, зубы", - объясняет Ирина.

И такие сообщения сейчас приходят из разных районов Хабаровского края - Лермонтовка, Арсеньево, Кофон. За последнюю неделю число звонков от испуганных жителей резко увеличилось. Почерк преступника везде очень похож: накануне люди замечают необычные следы, наутро - пропадает домашний питомец. Причем тигр или тигры съедают на этом не только собак. В одном из поселений, к примеру, лишились целой лошади.

"Мы очень переживаем за наших детей. Уроки в школе кончаются поздно. Если он почувствовал, что здесь есть добыча, великая вероятность, что он к нам вернется", - говорит местная жительница.

Пока хищники обитают в заповедной территории, привлечь их к ответственности не получится, разводят руками правоохранители. Тем более амурские тигры занесены в Красную книгу. Единственное, что остается жителям деревень, - ставить высокие заборы и быть всегда начеку.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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