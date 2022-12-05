Лавров рассказал об интересе Баку к платежной системе "Мир"

Россия призывает дружественные страны развивать расчеты в национальных валютах

Азербайджанская сторона заинтересована в использовании российской платежной системы "Мир". Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат провел пресс-конференцию по завершении переговоров со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, со стороны Баку к платежной системе "Мир" "есть интерес, мы это видим". Министр выразил уверенность в том, что внедрение системы в Азербайджане "будет существенно продвигать и в целом контакты между людьми, равно как и взаимодействие между бизнес структурами, и, конечно же, туризм", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы "Мир" в стране. Кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что к концу 2022 года карты "Мир" можно будет использовать на территории Кубы.

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