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Лавров: Москва заинтересована в заключении мирного договора между Баку и Ереваном

14:54
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Россия выступает за нормализацию ситуации на границе друг стран

Сегодня в Москве состоялись переговоры Министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегой из Азербайджана. Глава нашего МИД отметил тесное сотрудничество между двумя странами.

В повестке - реализация целого ряда крупных проектов в сфере торговли, культуры и промышленности. Сергей Лавров подчеркнул, что российские экономические операторы готовы самым активным образом работать с азербайджанскими коллегами, в том числе в постконфликтном восстановлении территорий.

Москва выступает за нормализацию ситуации на границе в контексте трехсторонних документов, которые подписывали лидеры России, Армении и Азербайджана с ноября 2020 года.

"Эти документы, по нашему общему убеждению, остаются солидной, прочной надёжной базой для полноценного урегулирования всех вопросов, включая разблокирование транспортных экономических связей, включая делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном, и выход на конкретные договорённости по заключению мирного договора. На всех этих направлениях Российская Федерация готова оказывать сторонам содействие, в котором они заинтересованы", - заявил Лавров.
 

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