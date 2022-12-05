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Россия и Мьянма подписали протокол о сотрудничестве

15:30
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Документ верифицировали главы экономических ведомств двух государств

Россия и Мьянма договорились о развитии сотрудничества ряде ключевых отраслей. Совместный протокол подписали в понедельник, 5 декабря, сопредседатели межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству — министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
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Речь идет в том числе о поставках нефтепродуктов, удобрений и сельскохозяйственной продукции из России.

Стороны договорились о сотрудничестве в таможенной сфере, в области охраны санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере образования и науки. Также планируется развивать двустороннюю торговлю.

В Минэкономразвития рассказали, что Мьянма предложила российским компаниям инвестировать в производство электромобилей, производство масличных, удобрений, цемента, продуктов питания, чугуна и стали, а также фармацевтических и медицинских изделий на своей территории, сообщает ТАСС.

В сентябре президент России Владимир Путин встретился с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ. Российский лидер отметил, что отношения двух государств развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие.

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