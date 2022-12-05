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В "Росэнергоатоме" разъяснили Гросси принципы безопасности на ЗАЭС

15:16
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

С территории станции никто никогда не стрелял

В "Росэнергоатоме" прокомментировали инициативу главы Международного агентства по атомной энергии по поводу соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа напомнили Рафаэлю Гросси, что с территории ЗАЭС никто никогда не стрелял.

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"В интервью прямая речь Гросси: "Сейчас обе стороны договорились о некоторых принципах. Первый: нельзя стрелять на АЭС или с АЭС". Интересная сентенция", - заявил Карчаа в эфире Первого канала.

Представитель "Росэнергоатома" согласился с утверждением главы МАГАТЭ: действительно, нельзя стрелять ни по АЭС, ни с АЭС. Однако предмет договоренностей в этой связи остается непонятным, так как с ЗАЭС не стрелял никто и никогда.

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