В "Росэнергоатоме" разъяснили Гросси принципы безопасности на ЗАЭС

С территории станции никто никогда не стрелял

В "Росэнергоатоме" прокомментировали инициативу главы Международного агентства по атомной энергии по поводу соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа напомнили Рафаэлю Гросси, что с территории ЗАЭС никто никогда не стрелял.

"В интервью прямая речь Гросси: "Сейчас обе стороны договорились о некоторых принципах. Первый: нельзя стрелять на АЭС или с АЭС". Интересная сентенция", - заявил Карчаа в эфире Первого канала.

Представитель "Росэнергоатома" согласился с утверждением главы МАГАТЭ: действительно, нельзя стрелять ни по АЭС, ни с АЭС. Однако предмет договоренностей в этой связи остается непонятным, так как с ЗАЭС не стрелял никто и никогда.

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