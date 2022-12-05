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Россия выступила против политизации охраны культурного и природного наследия

15:56
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Об этом рассказали в МИД

Всемирное культурное и природное наследие является достоянием всех народов Земли и не может быть политизировано. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
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Дипломат напомнил о переносе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая должна была пройти в Казани, и заявил, что "это остается на совести наших противников".

Москва исходит из того, что в вопросах охраны культурного и природного наследия никаких политизированных аспектов и соображений быть не должно, подчеркнул представитель МИД.

Вершинин заверил, что российские объекты, включенные в список культурного и природного наследия, будут и далее успешно сохраняться и развиваться, в том числе с привлечением туристического потенциала внутри России, сообщает РИА Новости.

Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко ранее прокомментировала акты ванлализма в отношении памятников на Украине и в Молдавии, имеющих отношение к российской истории. Она заявила, что такое проявление пещерной русофобии — это "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

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