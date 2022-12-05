Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Президент отмечал необходимость повышать уровень жизни россиян

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, подписал федеральный закон, которым предлагается установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности.

Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" в целях установления величины прожиточного минимума на 2023-2024 годы, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.

Размер прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с его величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, увеличится на 3,28%, или на 456 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы Минтруда Елена Бухтиярова рассказала, что рост зарплат в России в 2022 году не превысит величины инфляции. Как подсчитали в ведомстве, по итогам 2022 года увеличение номинальной заработной платы россиян составит 11,6%. По оценке главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, по итогам 2022 года в нашей стране ожидается инфляция на уровне от 12% до 12,4%.

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