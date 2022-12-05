Зеленского в Британии признали человеком года

Украинского лидера сравнили с Уинстоном Черчиллем

Британское деловое издание Financial Times признало человеком года президента Украины Владимира Зеленского. Украинского лидера назвали "символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма".

"44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость", - говорится в опубликованной изданием статье.

FT сравнила Зеленского с Уинстоном Черчиллем, возглавлявшим британское правительство в военный период 1940-1945 годов. При этом отмечается, что украинского лидера, как в свое время Черчилля, может ждать поражение на выборах - на Украине уже обсуждают вопрос о том, сможет ли лидер военного времени руководить страной в мирный период. В Киеве есть мнение, что Зеленскому не хватает для этого дисциплины и опыта.

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