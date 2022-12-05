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Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира

16:13
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с португальцем

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжит карьеру в футбольном клубе из Саудовской Аравии "Аль-Наср", пишет испанская газета Marca.

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Уточняется, что контракт начнет действовать с 1 января.

По данным журналистов, Роналду подпишет договор на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро за сезон с учетом рекламных бонусов. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду, пятикратным обладателем "Золотого мяча", по обоюдному согласию сторон.

Во вторник сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
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