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Взрывы прогремели в большинстве районов Украины

16:26
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

В городах перебои с энергоснабжением и водой

В украинских регионах гремят взрывы. По данным местных СМИ, ВС России наносят ракетные удары по Черкасской и Кировоградской областям, в Винницкой области работает противовоздушная оборона.

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"В связи с системной аварией без света остались: большая часть Кропивницкого, поселок Новое, Новоукраинка, Добровеличковка, Новгородка, Александрия, Компанеевка, часть Бобринца", - приводит РИА Новости сообщение издания "Общественное". В пресс-службе "Кировоградоблэнерго" ситуацию пока не комментируют.

Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях. Перебои со светом в Житомирской и Одесской областях, без электроснабжения и воды осталась часть Кривого Рога. Жители Киева укрываются в метро.

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