Европа запретила себе покупать российскую нефть. Главное

Москва готовится ответить

Россия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Москве на самом высоком уровне не раз предупреждали, что наша страна не будет поставлять энергоносители государствам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Нефтяные санкции Запада вступили в силу сегодня.

Решение об эмбарго на поставки нефти из России было принято еще в начале лета. Однако в Евросоюзе решили не рубить с плеча, взяв некоторую паузу. И вот сегодня, спустя полгода, запрет наконец-то вступил в силу, оставив Европу без "черного золота" из России, поставляемого танкерами. Впрочем, для ряда стран, таких, например, как Болгария, решено было пойти на временные уступки. Кроме того, санкции пока не затрагивают трубопроводные поставки, на чем категорически настаивала Венгрия.

В остальном же - действует полный запрет. И данным фактом тот же канцлер ФРГ непременно поспешил похвастать: "Германия уже полностью отказалась от импорта российского угля, а импорт российской нефти в ЕС скоро прекратится. Мы усвоили урок: безопасность Европы основывается на диверсификации поставщиков и маршрутов поставок энергоносителей".

Один из таких маршрутов - это поставки нефти и газа из США, которые с превеликим удовольствием начали заполнять своим топливом европейский рынок. После чего в той же Германии, а потом и во Франции вдруг поняли, что дешевым его никак не назовешь. Особенно по сравнению с теми ценами, которые американцы предлагают на своем внутреннем рынке. А речь идет как минимум о трехкратной разнице не в пользу европейцев, что выглядит, конечно, как-то не по-союзнически.

"Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа - покупатель газа и нефти, США - производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", - сказал Эмманюэль Макрон.

Дело в том, что проблемы Франции, как и других европейских государства, Вашингтон никогда не волновали. Тем более когда речь шла о собственной выгоде. Так что рассчитывать на благосклонность США в данном вопросе явно не стоит. Ни Берлину, ни Парижу, где, кстати, уже готовятся к веерным отключениям электричества, что, конечно, вызывает оторопь у граждан этой некогда великой страны.

"Вы знаете, что мы шестая экономика мира, и мы планируем закрыть школы на несколько часов, потому что больше не сможем обеспечивать их электричеством. Правительство нам объясняет, что школы, национальное образование не входит в число важнейших государственных служб. Как так? Как же так? И я думаю, миллионы французов считают так же: глубоко внутри у нас возникает чувство, что Франция стала страной третьего мира", - отметил Ян Бросса, пресс-секретарь французской коммунистической партии.

Спасибо мудрым французским политикам, которые вместе с другими европейскими лидерами так сладострастно спилили сук, на котором зиждилось благополучие их государства. А теперь еще и остальному миру советуют сделать то же самое, поддержав введение "потолка" стоимости на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Это решение, пусть и со крипом, Евросоюз все же принял. И сегодня оно тоже вступило в силу, что, разумеется, не сулит свободному рынку ничего хорошего.

Расчет Евросоюза, а также стран G7 и Австралии, поддержавших "потолок цен", вполне понятен. Ключевая цель - сократить доходы России от продажи нефти, запретив транспортировку наших углеводородов своему флоту. На него приходится 90% танкеров в мире. И теперь они не могут перевозить российскую нефть, если в контракте сумма будет выше 60 долларов. Однако, по данным Financial Times, Москва к этому успела подготовиться, закупив собственный танкерный флот для поставок в Азию, которые многократно возросли.

"Потолок цены практически не повлияет на те поставки, которые сейчас Россия делает в текущие страны. В Китай, в Индию. То есть мы к этому были готовы", - объяснил Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

В те страны, которые поддержат искусственное ограничение нашей нефти, Россия ничего поставлять не будет. Об этом сегодня еще раз заявили в Кремле: "Принятие этих решений это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков".

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готовит ответные шаги на решение, которое создает очень опасный прецедент. Это прекрасно понимают не только в нашей стране, но и в других государствах-экспортерах. Потому как Россия в плане данного ограничения цены может стать лишь первой ласточкой.

"Конечная цель подобных ограничений ценовых на рынке нефти - это вообще не Россия. Это, скорее всего, страны ОПЕК. Картель. Американцы давно точат зуб на ОПЕК. И пытались даже закон принять антикартельный. И если им понравится это решение, что можно таким образом ограничивать цены сверху, то следующих шаг - это ограничение цен для ОПЕК", - продолжил Пикин.

Оттого в ОПЕК и не изменили своих планов по сокращению добычи нефти, что в совокупности с временным выпадением части российских поставок, говорят эксперты, приведет к росту стоимости нефти на мировом рынке. И тем же европейцам, которые сейчас с миру по нитки пытаются покрыть собственные потребности, придется за это заплатить. Несмотря на то, что это явно не по нраву простым жителям Евросоюза, которые все чаще и чаще выходят на протесты. Впрочем, их назойливое жужжание на улицах никого из великих евростратегов не волнует.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр"

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