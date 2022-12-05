"Фуфломицин": что известно о драке с участием Лепса

Пострадавший намерен получить компенсацию

Уголовное дело сегодня возбудили после потасовки в Санкт-Петербурге, одним из участников которой может быть известный певец Григорий Лепс. Подробности конфликта сообщил адвокат потерпевшего. Все происходившее запечатлели очевидцы.

Григорий Лепс отпразднует свое 60-летие грандиозным концертом в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, гласили афиши. Зал был практически полон. Не забит до отказа - видно немало свободных мест. Но поклонники творчества народного артиста России пели дружно. Почти каждую песню вместе с кумиром.

Но вот день этот для Григория Лепса выдался не лучшим. Когда дело дошло до этого популярного хита, нервы артиста не выдержали. Сломал микрофон, снял наушник и ушел со сцены. Поклонники, похоже, даже ничего не заметили - проводили певца овациями. Потом одни предположили, что Лепсу не понравилось, как поет зал. Другие, что просто голос пропал у артиста и он расстроился. Сам Лепс подтвердил: да, приболел он.

Как сейчас уверяют питерские журналисты, после концерта Григорий Лепс решил отдохнуть в одном из баров, где подрался с другим посетителем. Потерпевшего в этом деле зовут Дмитрий. По словам его адвоката, у мужчины много ушибов и сломан нос. Версия потерпевшей стороны такая: Дмитрий смотрел в баре футбол и играл в нарды. Пришел якобы Лепс и сделал ставку в 10 тысяч долларов. Дмитрий на такие деньги играть отказался.

"Уважаемый Григорий Лепсаридзе сказал ему, что "ты фуфломицин". И аккуратно сняв с лица очки, передал их находившемуся рядом с ним охраннику. После чего неожиданно нанес удар рукой, кулаком прямо в нос Дмитрию", - говорит адвокат.

Продолжение было уже на улице и было снято на смартфон. Сейчас достоверно неизвестно, кто является автором видео. Есть информация, что это - друзья Дмитрия. К слову, есть и другая версия произошедшего: нетрезвый мужчина узнал народного артиста и начал к нему приставать. А теперь якобы хочет получить от певца немаленькую компенсацию. Как было на самом деле - разбирается полиция.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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