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Гражданин ФРГ попросил убежища в Белоруссии

16:41
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Причина бегства из Германии – ухудшающиеся условия жизни

Гражданин ФРГ задержан погранслужбой Белоруссии вблизи границы с Польшей. Он признался пограничникам, что проник в республику, чтобы получить статус беженца.

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"Вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране", - приводит сообщение госпогранслужбы Белоруссии РИА Новости.

Гражданин Германии во время разбирательства назвал причину, заставившую его поменть место жительства. По словам нарушителя, пересечь границу его вынудили ухудшающиеся условия жизни на родине.

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