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Путин посетил Крымский мост

17:13
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Президент поговорил со строителями

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по мосту на машине, передает РИА Новости.

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Также сообщается, что президент выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего в октябре взрыва, и пообщался со строителями. О ходе восстановительных работ главе государства доложил вице-премьер Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля в Telegram.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что это был теракт украинских спецслужб.

5 декабря на Крымском мосту запустили движение автомобилей по правой отремонтированной части. Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщил Хуснуллин, должны быть заменены и четыре пролета левой стороны. 

"Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния", - сказал президент.

Полностью завершить ремонт планируют в марте.

Путин во время поездки по Крымскому мосту акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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