Зимнее путешествие в Петербург всей семьей

С начала 2022 года Санкт-Петербург посетили более 7 миллионов человек

Рекордный наплыв туристов ждут в грядущие новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Как отмечают эксперты, основной поток путешественников - это семьи с детьми. Что не удивительно - в городе на Неве приготовили много нового и интересного на любой возраст.

Шестилетний Матвей из Калининграда, затаив дыхание, разглядывает с папой игрушечный город. Это музей "Петровская акватория", Петербург 18 века в миниатюре: парусные корабли, дворцы, разводные мосты и даже крошечные фонтаны.

Туристы-родители говорят: в Санкт-Петербурге как нигде умеют интересно рассказать не только о самом городе, но и обо всем на свете. Музеи кошек, воды, шоколада, ретроавтомобилей, истории телефона. Даже старые поезда, десятилетиями стоявшие в городских депо, стали интереснейшей экспозицией об истории железных дорог России.

С начала 2022 года Санкт-Петербург посетили более 7 миллионов человек. Среди них так много семей с детьми, что городские отели увеличили количество семейных номеров.

"Даже если люди едут по бизнесу, то часто они приезжают вместе с семьей. Папа идет на работу, а маме с ребенком и в отеле есть чем заняться, и есть где погулять по городу", - отметила Екатерина Исаева, генеральный директор отеля Garden Street.

Такие номера чаще всего бронируют в первые дни января, отмечают отельеры, и это не удивительно. В гостеприимном Санкт-Петербурге интересно в любое время года, а зимой он особенно прекрасен.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв, "ТВ Центр"

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