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Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии

17:32
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Российские пользователи соцсетей не будут отвечать за чужие комментарии на своих страницах

Пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с принятыми документами, нельзя демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения, одобрять педофилию и смену пола через фильмы,   книги, рекламные ролики, публикации в СМИ, компьютерные игры и маркетплейсы.

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Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Пропаганда ЛГБТ в СМИ или интернете обойдется физлицам в 400 тысяч рублей, юрлицам — в 5 миллионов. Штраф за пропаганду педофилии - от 800 тысяч рублей и до десяти миллионов. Распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозит штрафом от 200 тысяч рублей до четырех миллионов, передает РИА Новости. При этом отмечается, что российские пользователи соцсетей не будут отвечать за чужие комментарии на своих страницах, содержащие подобную пропаганду.

Также Путин утвердил закон о борьбе с иностранным вмешательством. Этот документ, в частности, приравнивает информационную продукцию, произведенную иностранным агентом для несовершеннолетних, к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Кроме того, вводится запрет на митинги и демонстрации на территории вокзалов, аэропортов и вблизи зданий органов публичной власти.

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