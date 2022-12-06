Илона Маска назвали межвидовым гибридом

Владелец Twitter отказывается играть по правилам

Илон Маск срежиссировал новый скандал. Владелец заблокированного в России Twitter выложил в открытый доступ ссылки на компромат, касающийся сына Байдена и бывшего руководства соцсети, которое получало прямые команды из Белого дома - что можно публиковать, а что нет. Документы подобрал журналист Мэтт Тэйбби.

"К 2020 году запросы от связанных субъектов на удаление твитов стали обычным делом. Один руководитель писал другому: "Еще на рассмотрение от команды Байдена". Приходил ответ: "Обработано", - рассказал он.

Илон Маск, обещавший освободить Twitter от внутренней цензуры, переживает волну атак. И главная - со стороны американской администрации. Сын действующего президента Хантер Байден - персонаж, на которого с отвращением смотрит половина Америки. Наркотики, развлечение с женщинами с низкой социальной ответственностью и интимная переписка с несовершеннолетними. Ноутбук Хантера стал ящиком Пандоры, из которого извлекли такие скандальные материалы, что, казалось, тюремный срок ему гарантирован. Но папа Байден подключил мощный административный ресурс.

Сначала были виноваты русские агенты. Потом администрация Байдена пыталась блокировать любые публикации о его нерадивом сыне-наркомане (возможно, с наклонностями педофила). Но убрать тему из повестки не удалось. И вот уже на телевидении бывший министр юстиции и генпрокурор США Эрик Холдер говорит о необходимости расследования в отношении Хантера: "С ним должны обращаться так же, как с бывшим президентом Трампом, как с любым гражданином США. Если этот человек виновен, то должен быть привлечен к ответственности за то, что совершил".

Илона Маска начали обвинять чуть ли не в диктатуре, объявив "Наполеоном бигтеха", которому личные амбиции дороже судьбы компании. Напомнил о себе рэпер Канье Уест, собирающийся стать кандидатом в президенты США и признавшийся в симпатии к Гитлеру. Маск немедленно заблокировал его в Twitter.

"Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон. Вероятно, суммарно было создано 10-30 Илонов, и он - первый удачный межвидовой гибрид", - сказал Канье.

Рэпер, из-за его антисемитских выходок отправленный на скамейку маргиналов, это далеко не тяжелая артиллерия. Почему популярный исполнитель за свои высказывания достоин обструкции? А сын американского президента, которого папа устроил в украинскую нефтегазовую компанию на зарплату 50 тысяч долларов в месяц, должен оставаться неприкосновенным? При том, что Хантер лучше разбирается в запрещенных препаратах, чем в нефтегазовой сфере. А его деятельность тянет на несколько уголовных статей.

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