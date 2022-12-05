Схрон с оружием обнаружила полиция в Мелитополе

Изъяты автоматы, гранаты и форма ВСУ

Схрон с оружием обнаружили сотрудники полиции в Мелитополе. Уголовный розыск ГУВД по Запорожской области совместно с силовыми ведомствами отрабатывал оперативную информацию о тайнике в гаражном кооперативе, которая подтвердилась в ходе операции.

"При обследовании полицейскими гаражей, указанная информация подтвердилась и место хранения оружия было установлено", - сообщил журналистам представитель ГУВД по Запорожской области.

Из тайника изъяты автоматы, пистолеты, гладкоствольные ружья, гранаты и патроны, а также обмундирование украинских войск и перебитые номерные знаки на автомобиль. Владелец гаража установлен, проводятся мероприятия по его задержанию, передает РИА Новости.

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