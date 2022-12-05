Пять российских кораблей с "Калибрами" вышли в Балтийское море

В планах – стрельбы по морским и воздушным целям

Пять оснащенных крылатыми ракетами "Калибр" кораблей вышли в море в составе группы Балтийского флота. В назначенном районе корабли выполнят задачи по противокорабельной и противовоздушной обороне, разыграют учебный бой с корабельной группой условного противника, проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для выполнения задач по предназначению. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Зеленый дол" и "Серпухов" - малые ракетные корабли проекта "Буян-М". "Советск", "Мытищи" и "Одинцово" - корабли проекта "Каракурт". Основное вооружение у кораблей этой серии - комплекс высокоточного ракетного оружия, в том числе "Калибр", передает ТАСС.

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