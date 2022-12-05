Товарооборот России и Китая в перспективе превысит 200 млрд долларов

Москва и Пекин готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению

Товарооборот Москвы и Пекина в перспективе превысит 200 млрд долларов в год, заявил Михаил Мишустин на традиционной встрече глав правительств России и Китая, которая прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Половина расчетов в торговых сделках между двумя странами уже сейчас идет в национальных валютах. И по словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, китайская сторона готова и дальше укреплять доверие и стратегическое партнерство с Россией.

Как подчеркнул Мишустин, Россия и Китай готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению. Отдельное внимание в беседе уделили реализации крупных совместных проектов, устойчиво развивается сфера энергетики.

"Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области. Хорошая динамика у инвестиционного сотрудничества. В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долларов. Прежде всего - в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал российский премьер.

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