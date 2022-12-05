ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Товарооборот России и Китая в перспективе превысит 200 млрд долларов

22:24
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Москва и Пекин готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению

Товарооборот Москвы и Пекина в перспективе превысит 200 млрд долларов в год, заявил Михаил Мишустин на традиционной встрече глав правительств России и Китая, которая прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Половина расчетов в торговых сделках между двумя странами уже сейчас идет в национальных валютах. И по словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, китайская сторона готова и дальше укреплять доверие и стратегическое партнерство с Россией.

Как подчеркнул Мишустин, Россия и Китай готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению. Отдельное внимание в беседе уделили реализации крупных совместных проектов, устойчиво развивается сфера энергетики.

"Растут поставки природного газа, нефти и угля. В Китае продолжается сооружение атомных станций с российским участием. Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами в данной области. Хорошая динамика у инвестиционного сотрудничества. В портфеле межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долларов. Прежде всего - в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства", - сказал российский премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.