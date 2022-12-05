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"Целая армия": Путин о волонтерском движении в России

18:47
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Из поведения волонтеров складывается то, что называется национальной самоидентичностью

Президент России Владимир Путин в понедельник выступил на международном форуме #МыВместе, передает РИА Новости.

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Как отметил глава государства, в России - более 21 млн волонтёров, это более 15% населения страны, целая армия.

По словам российского лидера, особенно важно, что волонтеры поддерживают россиян в зоне СВО и их семьи.

Из поведения волонтеров складывается то, что называется национальной самоидентичностью, которая лежит в основе мощи России, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия будет делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение.

"Волонтёр" - слово международное, а "доброволец" - чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл: человек делает полезное для других по доброй воле. Это сердцевина всего движения", - заключил президент.

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