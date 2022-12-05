ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных

19:00
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Будапешт стремится к миру, а не к войне

Подготовка европейскими странами солдат ВСУ лишь усугубляет конфликт на Украине. Венгрия не намерена в этом участвовать, заявили в венгерском МИД.

ЕС освободил Венгрию от введения потолка цен на российскую нефть
Венгрия оценила свои потери от антироссийских санкций в 10 млрд евро

"Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - написал в соцсети госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер прокомментировал участием некоторых государств ЕС в тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. Она началась в ноябре, в рамках миссии подготовлено уже более тысячи украинских военных. Инициатива, на которую будет выделено 106,7 миллиона евро, предусматривает обучение за два года 15 тысяч военнослужащих Украины на территории Польши, Германии и других европейских стран, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.