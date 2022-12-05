Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных

Будапешт стремится к миру, а не к войне

Подготовка европейскими странами солдат ВСУ лишь усугубляет конфликт на Украине. Венгрия не намерена в этом участвовать, заявили в венгерском МИД.

"Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", - написал в соцсети госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Менцер прокомментировал участием некоторых государств ЕС в тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. Она началась в ноябре, в рамках миссии подготовлено уже более тысячи украинских военных. Инициатива, на которую будет выделено 106,7 миллиона евро, предусматривает обучение за два года 15 тысяч военнослужащих Украины на территории Польши, Германии и других европейских стран, передает ТАСС.

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