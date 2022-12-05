Спасатели эвакуировали людей из горящего ресторана в Краснодаре

Площадь возгорания уточняется

Спасатели МЧС эвакуируют людей из горящего многоэтажного здания в центре Краснодара. Данных о пострадавших пока не поступало, площадь возгорания уточняется.

"В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется. На тушение подано 6 стволов и организована работа 3 звеньев ГДЗС. Проводится эвакуация", - приводит РИА Новости сообщение ГУМЧС по региону.

Местные СМИ уточняют, что горит здание пятизвездочного отеля Golden Tulip Krasnodar. В этом же здании расположен ресторан "Джентльмены удачи".

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