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Спасатели эвакуировали людей из горящего ресторана в Краснодаре

19:43
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Площадь возгорания уточняется

Спасатели МЧС эвакуируют людей из горящего многоэтажного здания в центре Краснодара. Данных о пострадавших пока не поступало, площадь возгорания уточняется.

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"В 18.28 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь уточняется. На тушение подано 6 стволов и организована работа 3 звеньев ГДЗС. Проводится эвакуация", - приводит РИА Новости сообщение ГУМЧС по региону.

Местные СМИ уточняют, что горит здание пятизвездочного отеля Golden Tulip Krasnodar. В этом же здании расположен ресторан "Джентльмены удачи".

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