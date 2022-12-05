Минобороны: ВСУ пытались атаковать аэродромы "Дягилево" и "Энгельс"

Использовались для атак беспилотники

Министерство обороны сообщило, что утром 5 декабря ВСУ, пытаясь вывести из строя российские самолеты дальней авиации, совершили попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области.

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что погибли трое находившихся на аэродроме военнослужащих технического состава. Еще четверо военнослужащих обратились за медицинской помощью.

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