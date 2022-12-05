МО: ВС России поразили объекты военного управления ВСУ

Уничтожены все 17 назначенных целей

Попытка киевского режима сорвать терактом боевую работу российской дальней авиации провалилась. Несмотря на атаки дронов на военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс", ВС России поразили все запланированные к уничтожению украинские объекты, сообщили в Минобороны.

"Сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, поражены все 17 объектов. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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