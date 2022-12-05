ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МО: ВС России поразили объекты военного управления ВСУ

20:07
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Уничтожены все 17 назначенных целей

Попытка киевского режима сорвать терактом боевую работу российской дальней авиации провалилась. Несмотря на атаки дронов на военные аэродромы "Дягилево" и "Энгельс", ВС России поразили все запланированные к уничтожению украинские объекты, сообщили в Минобороны.

Минобороны: ВСУ пытались атаковать аэродромы "Дягилево" и "Энгельс"
Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью

"Сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, поражены все 17 объектов. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ту-95
Ту-95
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.