ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спутники США снимали аэродром в Энгельсе перед атакой дронов ВСУ

20:35
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Съемку вели коммерческие спутники компании Maxar

Непосредственно перед попыткой ВСУ нанести удар беспилотниками по российскому аэродрому в Энгельсе его снимали из космоса коммерческие спутники американской компании Maxar. Съемка аэродрома стратегической авиации велась 3 и 4 декабря, передает РИА Новости.

Минобороны: ВСУ пытались атаковать аэродромы "Дягилево" и "Энгельс"
Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью

5 декабря украинские военные с помощью реактивных бепилотников советского производства пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Как сообщили в Минобороны, дроны перехватила система ПВО.

По данным военного ведомства, обломки беспилотников упали на территории аэродромов. Самолеты получили незначительные повреждения. В результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Авиабаза ВВС России в городе Энгельс
Авиабаза ВВС России в городе Энгельс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.