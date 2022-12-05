Спутники США снимали аэродром в Энгельсе перед атакой дронов ВСУ

Съемку вели коммерческие спутники компании Maxar

Непосредственно перед попыткой ВСУ нанести удар беспилотниками по российскому аэродрому в Энгельсе его снимали из космоса коммерческие спутники американской компании Maxar. Съемка аэродрома стратегической авиации велась 3 и 4 декабря, передает РИА Новости.

5 декабря украинские военные с помощью реактивных бепилотников советского производства пытались атаковать российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Как сообщили в Минобороны, дроны перехватила система ПВО.

По данным военного ведомства, обломки беспилотников упали на территории аэродромов. Самолеты получили незначительные повреждения. В результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"