США втайне уменьшили радиус действия HIMARS для Украины

Установки "модифицировали", чтобы Киев не мог обстреливать Россию

Конструкция поставляемых Киеву Соединенными Штатами систем HIMARS была тайно модифицирована. Цель таких "усовершенствований" - не допустить обстрелов российской территории западным вооружением, пишет The Wall Street Journal.

"США тайно модифицировали установки HIMARS…, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по России", - утверждает издание со ссылкой на официальных лиц в американской администрации.

По данным авторов, Вашингтон опасается конфронтации с Москвой, вследствие чего на Украину было отправлено 20 установок, которые отправляют ракеты на дальность не более 300 километров. В США приняли превентивные меры на случай непослушания украинских властей.

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