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Хорваты по пенальти прошли в четвертьфинал ЧМ-2022

20:56
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Там они встретятся с Бразилией или Южной Кореей

Сборная Хорватии обыграла команду Японии в одной восьмой плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1. Отличились Дайдзэн Маэда (43-я минута) и Иван Перишич (55). В серии пенальти вратарь хорватов Доминик Ливакович отбил три из четырех ударов японцев.

В четвертьфинале Хорватия встретится с победителем матча Бразилия - Южная Корея.

 Чемпионат мира завершится 18 декабря.

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