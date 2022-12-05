Путин продлил ограничения на сделки с активами иностранцев

Ограничения будут действовать до конца 2023 года

Сделки с активами недружественных иностранцев в ряде отраслей возможны только по спецразрешению президента России. Подписанный Владимиром Путиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ президента от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах. Он был принят в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В документе был указан срок действия ограничений - до 31 декабря 2022 года. В новой редакции установлена дата до 31 декабря 2023 года включительно.

Отмечается, что под запрет попадают любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями или их уставный капитал. Разрешить сделку, попадающую под ограничения, может президент своим специальным решением, передает ТАСС.

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