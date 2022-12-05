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"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света по всей Украине

21:54
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Энергообъекты повреждены в результате ракетных обстрелов 5 декабря

Ситуация в энергосистеме Украины после ракетных ударов ВС России 5 декабря сложная. Аварийные отключения света вводятся во всех регионах, заявили в компании "Укрэнерго".

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"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе", - приводит сообщение компании РИА Новости.

Украинские власти 5 декабря подтвердили, что повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Тем не менее, в "Укрэнерго" заверяют, что ситуация сложная, но контролируемая и обещают обеспечить энергоснабжение пострадавших регионов "по резервным схемам".

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