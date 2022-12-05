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МИД отверг возможность вывода ЗАЭС из-под контроля России

22:10
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Станция находится на российской территории

МИД России отверг возможность вывода Запорожской атомной электростанции из-под контроля России. АЭС находится на российской территории, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией", - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что только Россия в состоянии обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС, передает РИА Новости. Станция перешла под управление России 5 октября. Обстрелы станции со стороны ВСУ не прекращаются. МАГАТЭ заявляет о необходимости создания "зоны безопасности" вокруг ЗАЭС.

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