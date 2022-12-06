Представлены новые герои спецоперации России

Старший прапорщик Евгений Храмов со своим взводом отразил пять атак противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в ходе спецоперации.

Ефрейтор Максим Тихонов под шквальным огнем украинских националистов перенес в укрытие раненого товарища, а затем вернулся на позицию, чтобы починить поврежденную при вражеском обстреле линию связи. В максимально короткий срок оборудование было восстановлено. И командование продолжило руководить подразделениями в ходе атаки.

Под управлением подполковника Эльдара Миргаязова зенитный ракетный дивизион обнаружил и уничтожил воздушные цели радикалов, в том числе снаряды РСЗО и ударный беспилотник. Действия наших артиллеристов в очередной раз доказали, что российская группировка войск надежно прикрыта от ударов с воздуха.

Старший прапорщик Евгений Храмов со своим взводом отразил пять атак противника, пытавшегося захватить пункт управления и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры. Из горящего здания Евгений сумел спасти двух наших раненых бойцов. Его подразделение ликвидировало две вражеских бронемашины и более 10 националистов.

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