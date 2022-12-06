ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации России

07:44
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Старший прапорщик Евгений Храмов со своим взводом отразил пять атак противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в ходе спецоперации.

ВС России "Калибрами" ответили на попытки Киева атаковать авиабазы
Минобороны: продолжается успешное наступление на донецком направлении

Ефрейтор Максим Тихонов под шквальным огнем украинских националистов перенес в укрытие раненого товарища, а затем вернулся на позицию, чтобы починить поврежденную при вражеском обстреле линию связи. В максимально короткий срок оборудование было восстановлено. И командование продолжило руководить подразделениями в ходе атаки.

Под управлением подполковника Эльдара Миргаязова зенитный ракетный дивизион обнаружил и уничтожил воздушные цели радикалов, в том числе снаряды РСЗО и ударный беспилотник. Действия наших артиллеристов в очередной раз доказали, что российская группировка войск надежно прикрыта от ударов с воздуха.

Старший прапорщик Евгений Храмов со своим взводом отразил пять атак противника, пытавшегося захватить пункт управления и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры. Из горящего здания Евгений сумел спасти двух наших раненых бойцов. Его подразделение ликвидировало две вражеских бронемашины и более 10 националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.