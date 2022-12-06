"У нее вся жизнь впереди": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Элины Соболевой

Спустя всего неделю после рождения девочки врачи диагностировали у нее рак сетчатки обоих глаз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение двухмесячной Элины Соболевой. У малышки - рак сетчатки обоих глаз. Опухоль очень агрессивная, растет быстро. Остановить её распространение не удалось даже с помощью химиотерапии. Единственный шанс на спасение ребенка - лечение в швейцарской клинике. Там врачи дают шанс не только сохранить жизнь, но и зрение. Родители Элины в отчаянии. Чтобы оплатить счет за лечение, им необходимо более 4 с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Элина Соболева родилась в сентябре. На кадрах семейного видеоархива с девочкой знакомится двухлетний брат. Родители буквально светятся от счастья. Все изменилось уже через неделю, когда врачи заподозрили у малютки ретинобластому - один из самых тяжелых видов детского рака. Обследование подтвердило диагноз: злокачественные новообразования в области сетчатки обоих глаз.

"Мужу очень боялась сообщить, потому что он тоже очень близко воспринимает все. Просто мир рухнул. Как с этим жить? Такие вопросы. Как дальше? Как вообще живут с онкологией? Сколько живут? Как это лечат? Такой маленький ребенок, и вот так - за что?", - говорит мама.

Взяться за лечение такого маленького ребенка врачи в Новосибирске не решились. Семью направили в Москву. Здесь после первой же химии ребенку стало хуже. Гемоглобин в крови резко упал. Правый глаз сильно опух. Элине потребовалось срочное переливание крови.

После процедуры девочке стало легче. Однако ее семью тут же ждал еще один удар. В онкоцентре сообщили, что химиотерапия не подействовала и опухоль продолжает активно расти. Вопрос встал об удалении глаза.

"Мы как родители не смогли принять эту новость: ну как ребенка лишить органа. Такого маленького. У нее ведь вся жизнь впереди", - продолжает мама.

Узнав о том, что шанс спасти глаз у Элины все-таки есть, ведь в нем не поражен зрительный нерв и нет метастазов, родители девочки решили бороться. Снимки они отправили в известную швейцарскую клинику, где специализируются именно на таких диагнозах у самых маленьких. С помощью прямого воздействия на опухоль там пообещали спасти правый глаз и сохранить ребенку зрение, вылечив левый.

"Там делают невозможное. Мы как родители хотим сделать невозможное. Всеми силами, чтобы наша дочь могла видеть", - говорит папа.

Более четырех с половиной миллионов рублей - вот сумма, которую родителям нужно собрать срочно, чтобы подарить своему ребенку шанс на полноценную жизнь. Такой счет за лечение семье выставила клиника. Папа девочки сейчас работает на трех работах и готов продать все. Однако собранных средств не хватит, чтобы покрыть и половины расходов.

"Нам нужна помощь, сами мы не справимся с этим, денег надо очень много. И на лечение, и на перелеты, и на проживание. Перелеты с проживанием дорого стоят, лечение тоже. Поэтому мы просим помощи", - добавляет папа.

Родителей Элина уже узнает и улыбается им. Активно познает мир. Только время играет против девочки. И в любой момент она может ослепнуть.

Вместе с мамой они живут сейчас в Москве в добром доме - социальной гостинице для семей онкобольных детей. И как только мы с вами соберем нужную сумму - сразу же вылетят на лечение.

Татьяна Сидорова, Михаил Жучков, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Элины Соболевой, программа 1559

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