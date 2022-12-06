Перед пуском - резкий взлет: как в зоне СВО работают вертолеты

Экипажи Центрального военного округа нанесли ракетный удар по живой силе и технике националистов

Министерство обороны показало кадры кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне проведения спецоперации.

Экипажи Центрального военного округа нанесли ракетный удар по живой силе и технике националистов, уничтожив пункт управления противника. Подлетали на максимально малых высотах, используя рельеф в качестве естественных укрытий.

Перед самым пуском - резкий взлет. И авиационные ракеты уходят точно в цель. После возвращения на базу инженерно-технический состав готовит боевые машины к новому вылету.

"Наша работа здесь почти постоянная, то есть команды поступают регулярно, тут же все приходят, обслуживают, подготавливают. Приходит экипаж, и вертолет отправляется на выполнение боевой задачи. На самом деле машина шикарная. Очень надежная", - отметил инженер вертолета Ка-52.

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