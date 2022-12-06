Причастных к "угольному делу" в Китае приговорили к расстрелу

В Монголии коррупционный скандал сейчас находится в стадии расследования

Полиция Улан-Батора полностью очистила центральную площадь от демонстрантов. Такое решение приняли власти после того, как многотысячная манифестация в монгольской столице переросла в беспорядки, передает "ТВ Центр".

Демонстранты пошли на штурм здания правительства, некоторые прорвались внутрь. Протестующие настаивали на расследовании дела об экспорте угля из страны в Китай. По некоторым данным, речь идет о незаконном вывозе 6,5 миллиона тонн топлива на сумму почти в 2 миллиарда долларов.

Среди подозреваемых в хищении могут быть и высокопоставленные лица. В Монголии коррупционный скандал сейчас находится в стадии расследования. Между тем Китай уже жестко наказал своих чиновников, причастных к "угольному делу". Их приговорили к расстрелу. Пекин также направил Улан-Батору список монгольских участников преступной схемы.

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