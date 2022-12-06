Снегопад стал причиной многочисленных ДТП в Челябинской области

Сегодня в регион придут 30-градусные морозы

Непогода бушует в нескольких российских регионах, передает "ТВ Центр".

На Чукотке - сильнейшая метель и ураган. Порывы ветра могут достигать 42 метров секунду. Нарушено авиасообщение, не ходит общественный транспорт. Жителей из Анадыря в ближайшие села перевозят на спецтехнике МЧС. В городе не работают школы, в других районах Чукотки действуют по обстановке. Коммунальные службы трудятся в усиленном режиме.

Мощный снегопад накрыл Челябинскую область. Накануне он вызвал многочисленные аварии. На некоторых трассах образовались пробки. И сегодня водителям советуют отказаться от поездок на дальние расстояния, а тем, кто уже в пути, - соблюдать дистанцию и скоростной режим. На дорогах круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД. По данным синоптиков, сегодня в регион придут 30-градусные морозы.

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