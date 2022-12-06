ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снегопад стал причиной многочисленных ДТП в Челябинской области

09:02
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Сегодня в регион придут 30-градусные морозы

Непогода бушует в нескольких российских регионах, передает "ТВ Центр".

На Чукотке - сильнейшая метель и ураган. Порывы ветра могут достигать 42 метров секунду. Нарушено авиасообщение, не ходит общественный транспорт. Жителей из Анадыря в ближайшие села перевозят на спецтехнике МЧС. В городе не работают школы, в других районах Чукотки действуют по обстановке. Коммунальные службы трудятся в усиленном режиме.

Мощный снегопад накрыл Челябинскую область. Накануне он вызвал многочисленные аварии. На некоторых трассах образовались пробки. И сегодня водителям советуют отказаться от поездок на дальние расстояния, а тем, кто уже в пути, - соблюдать дистанцию и скоростной режим. На дорогах круглосуточно дежурят экипажи ГИБДД. По данным синоптиков, сегодня в регион придут 30-градусные морозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.