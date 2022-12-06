Более 30 человек погибли в результате схода оползня в Колумбии

Среди них - трое детей

По последним данным, в Колумбии более 30 человек, в том числе трое детей, погибли, еще девять пострадали в результате схода оползня, сообщает "ТВ Центр".

Под грязевой поток попали несколько автомобилей и пассажирский автобус. Уже установлено, что на рейс продано 25 билетов. Однако полицейские не исключают того, что в салоне могло находиться гораздо больше пассажиров.

По распоряжению властей, семьи погибших и все пострадавшие получат помощь. Поисково-спасательная операция продолжается. Точное число людей, оказавшихся под лавиной, пока неизвестно.

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