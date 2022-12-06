Число погибших в результате взрыва в доме в Нижневартовске увеличилось

Разбор завалов пока приостановлен

На месте частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске найдено тело еще одного погибшего.

"Сейчас на место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий. На время выполнения следственных действий разбор завалов пока приостановлен", - приводит ТАСС сообщение МЧС.

Таким образом, число погибших увеличилось до семи.

ЧП произошло вечером 4 декабря. После разгерметизации газового баллона в пятиэтажном жилом многоквартирном доме произошло обрушение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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