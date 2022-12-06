Белый дом не удивила реакция России на потолок цен на нефть

Москва заявила, что не будет работать на нерыночных условиях

Американские власти не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам чиновницы, задача авторов этих мер заключается в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок, при этом ограничив поступления в бюджет России от торговли энергоресурсами. Запад считает, что так сократит возможности Москвы финансировать спецоперацию на Украине.

Как отметила Жан-Пьер, в Вашингтоне считают, что установленная предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны.

Представитель Белого дома заявила, что "речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров", сообщает РИА Новости.

5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти морским путем, а также потолок нефтяных цен, к которому присоединились члены ЕС, Австралия и "Большая семерка" (G7).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва подготовит ответ на введение Европейским союзом потолка цен на нефть российского происхождения. Он подчеркнул, что "никаких потолков мы признавать не будем", а ограничения со стороны Запада приведут лишь к дестабилизации мировых энергетических рынков.

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