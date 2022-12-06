Госдеп назвал цель США в оказании помощи Украине

Вашингтон стремится помочь Киеву вернуть территории

Соединенные Штаты сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, занятые Россией с начала специальной военной операции. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам политика, "фокус" Вашингтона находится на "продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты", а также для "возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля".

Глава Госдепартамента отметил, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.

Что касается статуса Крыма, Блинкен уклонился от ответа на вопрос, смогут ли украинцы "вернуть Крым", заявив, что украинские власти сами решают, "куда они хотят идти и когда", но "при нашей поддержке и поддержке десятка стран по миру", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина полна решимости вернуть все утраченные территории и не исключает возможность сделать это невоенным путем. Он также отметил, что "если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", однако "если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации", его обсуждение будет пустой тратой времени.

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