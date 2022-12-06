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Оливер Стоун назвал США виновником конфликта в Донбассе

08:58
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Конфликт спровоцировал Вашингтон, считает режиссер

США являются подлинным виновником конфликта в Донбассе. Такое мнение в понедельник, 5 декабря, высказал американский кинорежиссер и продюсер Оливер Стоун.
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Стоун заявил, что не хотел бы глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что "этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают".

Однако режиссер задался вопросом, кто это спровоцировал, и напомнил, что происходило в Донбассе с 2014 года — "сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию", при этом "Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие".

Стоун отметил, что Соединенные Штаты "нарушают все правила, когда хотят", но при этом являются "профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка", пишет сербское издание Politika.

Ранее Оливер Стоун высказался о деятельности президента России Владимира Путина. Режиссер заявил, что США не стали партнерами России из-за денег — американцы пытались завладеть российским бизнесом, однако "Путин стал этому противостоять, защищать страну". По мнению Стоуна, "если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки".

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Оливер Стоун
Оливер Стоун
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