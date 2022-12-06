Боррель предложил не спешить с обсуждением гарантий безопасности для России

Чиновник призвал сначала обсудить этот вопрос для Украины

Необходимо в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как заявил представитель Брюсселя, поиск выхода из ситуации вокруг Украины "должен осуществляться в соответствии с нормами международного права" путем предоставления Киеву гарантий безопасности.

Что касается гарантий безопасности для России, "то об этом мы поговорим позже", заявил Боррель.

Глава евродипломатии также выразил мнение, что "чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС", сообщает Agence France-Presse.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

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