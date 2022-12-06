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В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре

09:40
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду"

Члены думской фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены во вторник, 6 декабря, внести на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести с декабря 2022 года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.
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Согласно законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце предлагается выплачивать дополнительную страховую пенсию по старости (так называемая 13-я пенсия).

Лидер фракции Сергей Миронов заявил, что "пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат".

Он также указал, что такая дополнительная пенсия особенно востребована именно в декабре, поскольку "люди перед праздниками начинают активнее брать в долг", а "охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам", сообщает ТАСС.

Ранее Госдума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что "страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии".

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