Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Звезды раздают кармические долги

Овны

Работа и чувство долга перед коллективом могут помешать вашей семейной гармонии. Не драматизируйте и объясняйте ситуацию дома - вас поймут. Только без нервов.

Тельцы

Вам сегодня лучше не отправляться в дальнюю дорогу, а если это неизбежно - стоит быть внимательнее. На дорогах могут возникать неожиданности. Зарядите телефон и захватите с собой воду и шоколадки.

Близнецы

Если вы когда-то допускали финансовые махинации, сегодня вам может прилететь за это. Закон кармы. Будьте аккуратны и честны, даже при наличии соблазнов.

Раки

Не назначайте на сегодня важных встреч, свиданий и финансовых операций. Вашу Лилит прессует Плутон, что может запустить непредсказуемые сценарии и форс-мажоры.

Львы

У вас сегодня может не хватить сил на поиски подхода к окружающим. А все из-за личных проблем. Кстати, можно сходить к психологу, если чувствуете, что не можете справиться самостоятельно.

Девы

Если вы кого-то обидели - вас тоже обидят, а если помогли - вам помогут! Сегодня звезды раздают кармические долги и по событиям дня станет понятно, что вы заслужили.

Весы

Обратите внимание на ситуацию, которая сложилась на работе или учебе. Возможно, вам стоит отложить все дела и разобраться в том, о чем судачат окружающие.

Скорпионы

Будьте аккуратны за рулем, а еще лучше - отправляйтесь по делам на общественном транспорте. Сегодня не самый лучший день для поездок, отправки посылок и писем.

Стрельцы

Вспомните, нет ли у вас долгов перед друзьями, знакомыми, соседями, библиотеками. Если вы что-то взяли и не вернули, исправьте сегодня это - совесть скажет вам спасибо.

Козероги

Не было никогда, и вот опять! В личной жизни Козерогов случится дежавю или очередной повтор сюжета. Спокойно разберитесь в причинах: почему так происходит? Или обратитесь к специалисту.

Водолеи

Следите за своим питанием и нагрузками - не перебарщивайте и не гонитесь за рекордами. Ваши планы переживут, если вы их чуточку сдвинете во имя собственного здоровья.

Рыбы

Следите сегодня за своими детьми, не давайте им слишком много свободы. Этот день лучше провести скучно, чем слишком весело - он таит много подводных камней.

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