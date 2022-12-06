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Аэродром в Курской области атаковал беспилотник

09:05
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Загорелся нефтенакопитель

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram о ЧП на аэродроме.
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"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал он.

Аэропорт Курска, как и еще 10 аэропортов Юга и Центра России, с 24 февраля временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

В понедельник ВСУ пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью беспилотников. Погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.

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Атака беспилотника в районе курского аэродрома
Атака беспилотника в районе курского аэродрома
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