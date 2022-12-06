Аэродром в Курской области атаковал беспилотник

Загорелся нефтенакопитель

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram о ЧП на аэродроме.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал он.

Аэропорт Курска, как и еще 10 аэропортов Юга и Центра России, с 24 февраля временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

В понедельник ВСУ пытались атаковать военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях с помощью беспилотников. Погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"