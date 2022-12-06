В Чите штормовой ветер сорвал часть кровли с детского сада

Пострадавших нет

В Чите штормовой ветер утром сорвал часть кровли с детского сада. В дошкольном учреждении находились 77 детей и персонал, передает "ТВ Центр".

Никто не пострадал. На место прибыли спасатели, они помогли убрать упавшие конструкции.

"В настоящий момент дети из садика не эвакуируются - находятся сейчас в детском садике, потому что это наиболее безопасное место сейчас для их нахождения. В настоящий момент пострадавших никого нет", - сказал Дмитрий Алешин, заместитель начальника третьего пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

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