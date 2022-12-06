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МИД Канады вызвал российского посла

10:09
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Причиной стали заявления посольства о голодоморе на Украине

Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в Министерство иностранных дел в Канаде. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал дипломат.

Как сообщил Степанов в разговоре с ТАСС, его пригласил генеральный директор департамента МИД Канады по европейским делам Майкл Бонсер, чтобы "сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия".

Причиной вызова посла стал пресс-релиз российской дипломатической миссии в отношении голодомора — массового голода в СССР в 1930-х годах. Западные страны пытаются настаивать на том, что голодомор являлся геноцидом украинского народа, тогда как Москва напоминает, что от голода пострадали представители и других национальностей, не только в Украинской ССР, но и в других союзных республиках, включая Россию.

Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине, рассказал Степанов. Он подчеркнул, что происходит "тотальное бесчеловечное отрицание исторических фактов".

Российская сторона продолжит "доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет", заверил посол.

Германский парламент (бундестаг) ранее принял резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа. Россия указала на то, что эта позиция является искажением исторических фактов.

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