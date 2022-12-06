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Совфед опроверг рассмотрение инициатив о повышении НДФЛ для уехавших россиян

10:19
  • вторник
  • 06 декабря 2022

При этом в парламенте не исключали введение каких-либо ограничений для таких граждан

Профильные комитеты Совета Федерации не рассматривают каких-либо инициатив, связанных с повышением ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих удаленно за рубежом россиян. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
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Сенатор подчеркнул, что в настоящее время по этой теме "точно никаких законопроектов нет", во всяком случае, на уровне профильных комитетов верхней палаты российского парламента.

При этом Епишин напомнил, что российское законодательство уже предусматривает повышенную ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов Российской Федерации.

Однако источник в парламенте заявил, что фактически использовать эту повышенную ставку для россиян, работающих удаленно из-за рубежа в российских компаниях, затруднительно. Он объяснил это тем, что невозможно понять, где, например, находится работающий на удаленке программист — дома в России или в другой стране, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России не исключено введение ограничений для граждан, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Сенатор напомнил, что законодательство не мешает таким россиянам вернуться в страну, но подчеркнул, что не нужно "уговаривать их вернуться разными способами", а также "предлагать за это какие-то дополнительные плюшки".

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