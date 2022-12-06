Центр Гамалеи создал вакцину от разных штаммов гриппа

Сейчас идет вторая стадия исследований препарата

Центр Гамалеи разработал вакцину, которая будет защищать от разных штаммов гриппа: в частности, от свиного (H1N1).

"Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года", - цитирует ТАСС директора центра Александра Гинцбурга.

Он добавил, что сейчас идет вторая стадия исследований препарата. При его использовании антитела вырабатываются к "стеблю" гриппа, где содержатся общие для всех штаммов части.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла более чем на 18%.

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