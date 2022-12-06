В Магаданской области температура опустилась до минус 54

Бушует непогода и на Камчатке

Сразу несколько регионов на Дальнем Востоке оказались во власти сильнейшей метели и ураганного ветра. Нарушено авиасообщение, не ходит общественный транспорт, частично отменены занятия в школах. На Камчатке спасения от непогоды ищут даже медведи. А в Забайкальском крае натиска стихии не выдержала кровля зданий.

В Чите штормовой ветер сорвал крышу детского сада. Громоздкие конструкции упали и перекрыли выход. Дети уже были внутри. По счастливой случайности, в момент ЧП около здания никого не оказалось. Специалисты приступили к разбору завалов. А детское учреждение продолжило работать в штатном режиме.

На Чукотке один за другим объявляют штормовые предупреждения из-за сильной метели и ветра, порывы которого достигают 42 метров в секунду. Нарушено авиасообщение, приостановлено движение общественного транспорта. Уроки тоже пришлось отменить.

Фонтаны снега, аварии на дорогах, а еще экстремальные морозы - и в Магаданской области. Местами в регионе столбики термометров опускаются до минус 54 градусов.

Бушует непогода и на Камчатке. Из-за плохой видимости и гололеда на трассе водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с кроссовером. От удара корпус буквально смяло, внутри оказалась заблокирована женщина. Сотрудники пожарного поста села Сокоч помогли пострадавшей выбраться и передали ее скорой помощи.

На одной из автобусных остановок жители заметили медведей. Косолапое семейство разместилось прямо на скамейке, спасаясь от пронизывающего даже толстую шкуру ветра.

Наталья Тарасова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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